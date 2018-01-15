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FETÖ itirafçısı Yüzbaşı Akın açığa alındı

Genelkurmay, FETÖ üyesi olduğunu söyleyerek teslim olan Orgeneral Güler'in koruma subayı yüzbaşı Burak Akın hakkında inceleme başlattı. Akın, inceleme kapsamında açığa alındı.

FETÖ itirafçısı Yüzbaşı Akın açığa alındı
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Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi olduğunu söyleyerek Ankara Emniyet Müdürlüğüne teslim olan Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Yaşar Güler'in koruma subayı yüzbaşı Burak Akın, adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. 

Genelkurmay, serbest bırakılan Akın hakkında inceleme başlattı. Akın, inceleme kapsamında açığa alındı.

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