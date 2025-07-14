FETÖ operasyonları devam ediyor: Son 2 haftada 50 kişi yakalandı
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya son 2 haftada FETÖ'ye yönelik düzenlenen operasyonlarda 50 kişinin yakalandığını ve 33'ünün tutuklandığını duyurdu. Bakan Yerlikaya ayrıca, 2025 yılında ise FETÖ'den 910 kişinin tutuklandığını belirtti.
FETÖ^ye yönelik operasyonlar devam ediyor. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, FETÖ'ye yönelik son 2 haftada düzenlenen operasyonlarda 50 şüphelinin yakalandığını açıkladı. Bakan Yerlikaya, yakalanan şüphelilerden 33'ünün tutuklandığını, 5'i hakkında da adli kontrol kararı verildiğini belirtti.
2025 yılında 910 kişi FETÖ'den tutuklandı
Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı konuyla ilgili bilgilendirmede 2025 yılında FETÖ'ye yönelik düzenlenen operasyonlarda 910 kişinin tutuklandığını kaydetti:
"FETÖ'ye yönelik Jandarmamız tarafından son 2 haftadır düzenlenen operasyonlarımızda 50 şüpheliyi yakaladık.
33'ü TUTUKLANDI.
5’i hakkında adli kontrol kararı verildi. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor.
2025 yılındaki FETÖ operasyonlarımızda, 910 kişi Tutuklandı.
1.006’sı hakkında adli kontrol kararı verildi.
Aksaray, Amasya, Ankara, Aydın, Balıkesir, Batman, Bursa, Edirne, Elazığ, Gaziantep, Hatay, İzmir, Karaman, Kırıkkale, Kocaeli, Kütahya, Manisa, Mersin, Şanlıurfa ve Yozgat'taki operasyonlarda yakalanan şüpheliler; FETÖ terör örgütünün güncel yapılanması içerisinde faaliyet yürütmek,
Ankesörlü telefonlarla örgüt içerisinde sorumlu şahıslarla irtibatta bulunmak,
Terör örgütüyle iltisaklı sözde yardım kuruluşlarına finans sağlamak ve
Sosyal medya hesapları üzerinden FETÖ terör örgütünün propagandasını yapmak suçlarından aranıyordu.
Valilerimizi, operasyonları koordine eden Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı, Jandarma Genel Komutanlığı Terörle Mücadele Daire Başkanlığımızı operasyonları gerçekleştiren İl Jandarma Komutanlarımızı ve Kahraman Jandarmamızı tebrik ediyorum.
Milletimizin birlik ve beraberliğine, devletimizin bütünlüğüne, vatandaşlarımızın huzuruna ve refahına kastedenlere karşı mücadelemize aralıksız devam ediyoruz."
"FETÖ'ye yönelik Jandarmamız tarafından son 2 haftadır düzenlenen operasyonlarımızda 50 şüpheliyi yakaladık.— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) July 14, 2025
🔻33'ü TUTUKLANDI.
🔻5’i hakkında adli kontrol kararı verildi. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor.
2025 yılındaki FETÖ operasyonlarımızda,
➡️ 910 kişi Tutuklandı.
➡️… pic.twitter.com/pNvEKOlzJd