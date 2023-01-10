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FETÖ operasyonu: 2 gözaltı

Samsun'da Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda ByLock kullandığı belirlenen 2 şüpheli gözaltına alındı.

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İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ'nün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışma gerçekleştirdi.

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, örgütün gizli haberleşme programı ByLock kullanıcısı oldukları tespit edilen S.A. isimli kadın ile meslekten ihraç edilen eski öğretmen A.K'nin yakalanması için çalışma yürütüldü.

Kent merkezinde belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler, 2 şüpheliyi gözaltına aldı.

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