FETÖ operasyonunda 31 askere gözaltı
Siirt merkezli 20 ilde FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonda, 31 asker gözaltına alındı.
Siirt'te yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgütün askeri yapılanmasına yönelik dün operasyon düzenlendi. İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin Siirt merkezli 20 ilde yaptığı operasyonda, 4 binbaşı, 2 yüzbaşı, 1 üsteğmen, 2 teğmen, 15 astsubay ve 7 uzman erbaş gözaltına alındı.
Soruşturma kapsamında 2 kişinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.
Kaynak: DHA