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FETÖ operasyonunda 7 askere gözaltı

Tekirdağ'daki FETÖ'nün askeri yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, çeşitli rütbelerde 7 asker gözaltına alındı.

FETÖ operasyonunda 7 askere gözaltı
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Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, hakkında gözaltı kararı bulunan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Ekipler, çeşitli rütbelerden 7 askeri gözaltına aldı.

Bu arada, ayrı bir soruşturma kapsamında ise kanun hükmünde kararname ile görevinden ihraç edilen eski Muratlı İlçe Emniyet Müdürü Hüseyin Gelener de gözaltına alındı.

Kaynak: AA

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