FETÖ sanığı: Tutukluluğumun devam etmesini istiyorum

21 Aralık 2017

Edirne'de FETÖ/ PDY soruşturması kapsamında, haklarında dava açılan 3'ü tutuklu 6 sanık tekrar hakim karşısına çıktı.

Edirne 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davaya tutuklu sanıklar Erdal Çandarlıoğulları, Ömer Altunal ve Fatih İnce, tutuklu bulundukları cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katılırken, tutuksuz sanıklar Mesut Turan, Şener İzci ve avukatları da salonda hazır bulundu.

Duruşma, mahkemeye ulaşan yazılar ve talimatla ifadesi alınan tanıkların beyanlarının okunmasıyla başlandı. Ardından, tutuklu sanıkların ve avukatlarının tutukluluğa ilişkin beyanlarıyla duruşmaya devam edildi.

Tutuklu sanıklardan Altunal, savunmasında tahliye olmak istemediğini söyledi.

Eşinin de aynı suçlardan yargılandığını ve kendisi gibi tutuklu olduğunu anlatan Altunal, “Tutukluluğumun devam etmesini istiyorum. Dün, eşimin tutukluluk halinin devamına karar verildi. Eşim olmadan dışarıda olmam bir şey ifade etmiyor. Benden önce eşimin tahliye olmasını istiyorum." dedi.

Bir diğer tutuklu sanık Çandarlıoğulları ise ByLock kullandığı iddialarına ilişkin, mahkemenin araştırma yapmasını istedi.

Bugüne kadar hiç bir suç işlemediğini savunan Çandarlıoğulları, "Bugüne kadar hiçbir suç işlemedim. Ne adli ne idari soruşturma geçirmedim. Tutukluluğum bir tedbir değil, bir cezaya dönüşmüştür. Adli kontrol şartları ile tahliyemi talep ederim."dedi.

Esas hakkında mütalaa verildi

Sanıkların ve avukatlarının beyanlarının ardından, duruşma savcısı esas hakkındaki mütalaasını açıkladı. Savcı mütalaasında sanıklar İnce, Altunal, Turan, İzci ve Şimşek'in TCK'nın ilgili maddesince cezalandırılmasını talep etti.

Sanık Çandarlıoğulları hakkında yine Edirne 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde ayrı bir dosya bulunması nedeniyle diğer dosyayla birleştirmek üzere, dosyasının ayrılması yönünde karar verilmesini istedi.

Mahkeme heyeti, savcının mütalaasının ardından sanıklara ve avukatlarına söz verdi.

Sanıklar ve avukatları mütalaaya karşı beyanda bulunmak üzere süre talep etti.

Heyet, sanık Çandarlıoğulları'nın dosyasının diğer dosyayla birleştirilmek üzere ayrılmasına, sanıklar ve avukatlarına mütalaaya karşı savunmalarını hazırlamak için süre verilmesine ve tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.

Kaynak: AA