FETÖ sanıklarına hapis cezası

06 Ekim 2017

Kırıkkale'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) ilişkin davada yargılanan, geçmişti örgütün kentteki okullarında çalışan 17 sanık, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan çeşitli miktarlarla hapis cezasına çarptırıldı.

Kırıkkale 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlamasıyla haklarında dava açılan sanıklar İsmail Kara, Musa Duru, Muhammet Emin Pulat, İrfan Demirbilek, Yasin Özdemir, Halil Yörük, Koray Cansever, Bayram Veli, Halil Çalışkan, Emine Zengindemir, Mekiye Ceylan, Vasfiye Koç, Yadigar Ergin, Rafet Seray, Fatih Tarım ile avukatları hazır bulundu. Sanıklardan Muhammet Emin Özdemir ve Hüseyin Kızılca Riğde'den Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile duruşmaya katıldı.

Sanık Kızılca savunmasında, etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak istediğini, "ByLock" programını kullandığını ve bu programı örgüt içerisinde birkaç kişiye de yüklediğini itiraf etti.

Kendisinin öğrenci evlerinden sorumlu kişi olduğunu ifade eden Kızılca, örgüt içerisindeki yapılanmayı anlattı.

Sanık Muhammet Emin Pulat ise silahlı terör örgütü üyesi olmadığını kaydederek, "Bu suçlama aileme, bana ve yaşam tarzıma aykırıdır. Ben vatanına, milletine ve devletine sadık bir vatandaşım. Bütün terör örgütlerini lanetliyorum. Ben sadece ekmek paramı kazanmak için bu yapıda çalıştım. Suçsuzum beraatımı istiyorum." diye konuştu.

Mahkeme heyeti, "silahlı terör örgütü üyeliği"nden Musa Duru ve İsmail Kara'ya 7 yıl 7 ay 7 gün, Fatih Tarım ve Muhammet Emin Pulat'a 7 yıl 6 ay, Hüseyin Kızılca ve Muhammet Emin Özdemir'e 7 yıl 1 ay, İrfan Demirbilek'e 6 yıl 8 ay, Yasin Özdemir, Halil Yörük, Koray Cansever, Bayram Veli, Halil Çalışkan, Emine Zengindemir, Mekiye Ceylan, Vasfiye Koç ile Yadigar Ergin'e 6 yıl 3 ay, etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanan Rafet Seray'a ise 2 yıl 2 ay 7 gün hapis cezası verdi.

Kaynak: AA