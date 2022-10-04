FETÖ soruşturmalarında 49 gözaltı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturması kapsamında 16 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, Terör Suçları Soruşturma Bürosunca örgütün esnaf/sivil yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturmalarda haklarında örgütün sohbet ve toplantılarına katılarak "himmet" adı altında yardımda bulunduklarına dair tanık ifadeleri bulunan, mali analiz raporu uyarınca FETÖ ile iltisaklı kişi ve kurumlara para transferi gerçekleştirdikleri ve ByLock kullandıkları tespit edilen 16 şüpheli için Ankara merkezli 3 ilde gözaltı kararı verildi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince zanlılardan 14'ü gözaltına alındı, firari şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

İstanbul

İstanbul'da FETÖ/PDY'nin dershanecilik faaliyetlerini güncel olarak devam ettiren yapılanmaya yönelik operasyonda 35 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü koordinesinde FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü'nün güncel eğitim yapılanmasının deşifresine yönelik çalışma başlatıldı.

Ekipler, Üsküdar'da faaliyet yürüten bir dershanenin tedbir olarak örgüt iltisakı olmayan bir kişinin adına kurulduğunu ve dershanenin FETÖ/PDY örgüt mensubu olan gizli ortaklarının bulunduğunu, dershanenin diğer yönetici ve eğitim kadrosunda görevli kişilerin tamamının FETÖ/PDY iltisakı olan şüphelilerden oluştuğunu tespit etti.

Görev yapan personelin çoğunun FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında örgüt aidiyeti nedeni ile çalışma izinleri iptal edilen kişilerden olduğu ve aralarında yine KHK’lar ile kamu görevinden çıkarılanların bulunduğunu belirleyen ekipler, daha önce gerçekleşen operasyonlarda gözaltına alınıp, örgüt soruşturmaları kapsamında cezaevine girip çıkan bazı şüpheliler olduğunu ortaya çıkardı.

Çalışacak öğretmenler için örgüt referans sistemi kurmuş

Ekipler ayrıca dershanede öğretmen olarak çalışmak için örgütün referans sistemi kurduğunu, bu sayede kuruma çalışmak üzere girecek olan öğretmen kişilerde mutlaka örgüt iltisakı arandığını, eğitim yapılanmasını bu şekilde yeniden tesis etmeye çalıştıklarını tespit etti.

Çalışmaların tamamlanması üzerine adresleri belirlenen 40 şüphelinin yakalanması için eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 35 zanlıyı yakaladı.

Adreslerdeki aramalarda ise birçok dijital materyal ele geçirildi.

Operasyon kapsamında adreslerinde bulunmayan firari şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü öğrenildi.