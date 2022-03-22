FETÖ soruşturmasında 132 gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, Milli İstihbarat Teşkilatı ve Emniyet Genel Müdürlüğünün Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) mensuplarının deşifresine yönelik çalışmaları sonucu, örgütün Jandarma Genel Komutanlığı yapılanmasında oldukları tespit edilen 2'si görevde kamu personeli, 74'ü daha önce ihraç edilmiş kamu görevlisi, 56'sı özel sektör çalışanı olmak üzere 132 "mahrem imam" hakkında soruşturma başlatıldı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Ankara merkezli 50 ilde yürütülen operasyonda şu ana kadar 45 şüpheli yakalandı. Diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

Komiser yardımcılığı geçiş sınavı soruşturmasında 11 gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik 2006'daki polis memurluğundan komiser yardımcılığına geçiş sınavına ilişkin soruşturması kapsamında, 11 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, Terör Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturmada, FETÖ üyeleri tarafından yazılı sınav öncesinde sorulara erişilerek örgüt mensuplarına dağıtıldığının tespit edildiği belirtildi.

Sınav sorularını alarak komiser yardımcısı olan ve soruların dağıtılmasına aracılık eden 11 şüpheli hakkında Ankara merkezli 9 ilde gözaltı kararı verildiği kaydedildi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, şüphelilerin yakalanmasına yönelik operasyonların sürdüğü bildirildi.

Konya merkezli operasyonda 8 gözaltı

FETÖ'nün askeri mahrem yapılanmasına yönelik operasyonda, haklarında gözaltı kararı verilen 14 şüpheliden 8'i yakalandı.

Konya Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ'ye yönelik soruşturmaları devam ediyor. Bu kapsamda, örgütün TSK'daki askeri mahrem yapılanması içerisinde faaliyet gösterdikleri öne sürülen, aralarında avukat, ihraç edilen komiser yardımcısı, mühendis, hemşire, memur ve öğretmenlerin de bulunduğu 14 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Konya merkezli 9 ilde düzenlediği eş zamanlı operasyonda, zanlılardan 8'ini yakaladı.

Adreslerinde bulunamayan 6 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışma sürüyor.