FETÖ soruşturmasında 140 şüpheli hakkında gözaltı kararı

21 Mayıs 2019

Kara, hava ve deniz kuvvetlerindeki FETÖ soruşturmasında gözaltı kararı çıkartılan 11'i mahrem imam, 41'i muvazzaf asker 140 şüpheliden 98'i yakalandı.

Başkentte, FETÖ'nün kara, hava ve deniz kuvvetleri komutanlıklarındaki yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 11'i mahrem imam 41'i muvazzaf asker olmak üzere haklarında yakalama kararı çıkartılan 140 zanlıdan 98'i gözaltına alındı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, örgütün "mahrem imamları" ile ankesörlü/kontörlü telefonlardan periyodik ve ardışık arama sistemiyle haberleştikleri belirlenen kara, hava ve deniz kuvvetleri komutanlıklarından 129 asker ile bu kişilerden sorumlu 11 mahrem imam hakkından gözaltı kararı verildi.

Kara Kuvvetleri Komutanlığından 2 albay, 4 yarbay, 7 binbaşı, 17 yüzbaşı, 16 üsteğmen ve 4 teğmen, Hava Kuvvetleri Komutanlığından 31 astsubay, Deniz Kuvvetleri Komutanlığından 2 albay, 2 yarbay, 1 binbaşı, 3 yüzbaşı ve 40 astsubay ve bunlardan sorumlu 11 mahrem imamın yakalanmasına yönelik Ankara Emniyet Müdürlüğü ekiplerince çalışma yürütüldü.

Hakkında gözaltı kararı verilen 41 askerin aktif görevde olduğu belirtildi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin, Kara Kuvvetleri Komutanlığında 34, Hava Kuvvetleri Komutanlığında 15 ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığında 38 şüpheli ile 11 mahrem imamı gözaltına aldığı bildirildi.

Kaynak: AA