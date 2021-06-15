FETÖ soruşturmasında 20 şüpheliye gözaltı
Ankara'da FETÖ'ye yönelik başlatılan soruşturma kapsamında 20 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturması kapsamında 20 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Başsavcılıktan yapılan açıklamada, Terör Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında, FETÖ'nün mahrem imamlarıyla operasyonel hat üzerinden iletişim kurdukları tespit edilen 20 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiği bildirildi.
Açıklamada, şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalara Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılıkla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince devam edildiği belirtildi.