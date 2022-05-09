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FETÖ şüphelisi eski hakim Yunanistan'a kaçarken yakalandı

Edirne'nin Uzunköprü'de Yunanistan’a kaçmaya çalışırken yakalanan FETÖ şüphelisi eski hakim tutuklandı.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
İHA
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Hudut askerleri Uzunköprü ilçesi yakınlarında 1. derece askeri yasak bölgede yaptıkları devriye görevi esnasında şüpheli bir şahıs yakaladı. Şüpheli kimlik tespiti yapılmak üzere karakola götürüldü.

Yapılan incelemede Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturmada görevinden ihraç edilen eski bir hakim olduğu belirlenen şahıs gözaltına alındı. Şahıs, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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