FETÖ şüphelisi eski hakim Yunanistan'a kaçarken yakalandı

Hudut askerleri Uzunköprü ilçesi yakınlarında 1. derece askeri yasak bölgede yaptıkları devriye görevi esnasında şüpheli bir şahıs yakaladı. Şüpheli kimlik tespiti yapılmak üzere karakola götürüldü.

Yapılan incelemede Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturmada görevinden ihraç edilen eski bir hakim olduğu belirlenen şahıs gözaltına alındı. Şahıs, tutuklanarak cezaevine gönderildi.