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FETÖ'cü Orhan İnandı tutuklandı

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığının operasyonuyla Türkiye'ye getirilen Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) sözde Orta Asya sorumlusu Orhan İnandı tutuklandı.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
AA
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Ankara Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri tamamlanan ve sağlık kontrolünün ardından Ankara Adliyesi'ne getirilen İnandı ifadesinin ardından sulh ceza hakimliğine sevk edildi ve "silahlı terör örgütü yöneticiliği" suçundan tutuklandı.

FETÖ'nün sözde Orta Asya genel sorumlusu Orhan İnandı, MİT'in yürüttüğü çalışmayla Türkiye'ye getirilerek 5 Temmuz'da adli makamlara teslim edilmişti.

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