FETÖ'den yargılanan 9 sanık Marmaris'te lastik botta yakalandı

Bozburun Mahallesi Kızılada açıklarında Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı ekipleri bir lastik botu durdurdu. Karaya çıkartılan lastik bottaki 3'ü kadın 10 şüpheli, Marmaris Jandarma Komutanlığına teslim edildi.

Bottakilerden 9'unun, FETÖ'ye üye olmaktan yargılanan eski polis ve öğretmenler olduğu ortaya çıktı. Organizatör olduğu değerlendirilen bottaki U.T'nin ise göçmen kaçakçılığı yaptığı tespit edildi.

Zanlılardan 8'i tutuklanırken, cezaevinden tahliye olduğu belirlenen bir şüpheli salıverildi.

U.T ise çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.