FETÖ'nün askeri şahıslar sorumlusu eski TRT çalışanı yakalandı
FETÖ'nün askeri şahıslar sorumlusu Eşref Üzüm, Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde düzenlenen operasyonda yakalandı. Üzüm hakkında FETÖ'den 7 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunuyordu.
Fetullahçı Terör Örgütü'nün FETÖ/PDY'ye üye olmak suçundan hakkında 7 yıl 8 ay keşinleşmiş hapis cezası bulunan mahrem imam Eşref Üzüm, Bolvadin’de yakalanıp tutuklandı.
Eşref Üzüm'ün, TRT Genel Müdürlüğü'nde görev yaparken KHK kapsamında ihraç edildiği, askeri kişilerden sorumlu mahrem imam olduğu kaydedildi.
FETÖ/PDY'ye üye olmak suçundan 2017 yılında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli işlem yapılan ve hakkında 7 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Eşref Üzüm, Bolvadin’de yakalanıp gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Üzüm tutuklandı.
Eşref Üzüm'ün, TRT Genel Müdürlüğü'nde görev yaparken KHK kapsamında ihraç edildiği, askeri kişilerden sorumlu mahrem imam olduğu bildirildi.