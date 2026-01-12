FETÖ’nün kamu yapılanmasına darbe: 16 ilde 81 kişi gözaltına alındı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, FETÖ’ye yönelik geniş kapsamlı bir operasyon gerçekleştirildiğini açıkladı. Yerlikaya’nın aktardığı bilgilere göre; İstanbul, Ankara, İzmir, Diyarbakır ve Balıkesir merkezli olmak üzere eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda, aralarında aktif kamu görevlilerinin de bulunduğu 81 şüpheli yakalandı. Operasyonların, Emniyet Genel Müdürlüğü KOM ve İstihbarat Başkanlıkları ile Cumhuriyet Başsavcılıklarının koordinasyonunda yürütüldüğü bildirildi.

ByLock kullanıcısı oldukları öğrenildi

Soruşturma kapsamında, gizli tanıktan elde edilen dijital materyallerdeki bilgiler doğrultusunda İstanbul, Ankara, Diyarbakır, Balıkesir, Bilecik, Bursa, Erzincan, Hatay, İzmir, Kayseri, Kütahya, Manisa, Muğla, Sivas, Şanlıurfa ve Rize’de operasyonlar düzenlendi. Yakalanan şüphelilerin; FETÖ’nün gizli haberleşme programı ByLock kullanıcısı oldukları, örgütle bağlantılı şirketlerde kayıtlarının bulunduğu ve "Emniyet Mahrem Yapılanması" içerisinde sorumlu düzeyde faaliyet yürüttükleri tespit edildi.

Örgüte yeni eleman kazandırmaya çalıştılar

Açıklamada, şüphelilerin örgüt içindeki hiyerarşik yapıya göre hareket ettikleri, çeşitli rütbelerdeki emniyet mensuplarıyla örgütsel görüşmeler gerçekleştirdikleri, emniyet personelini kod adlarıyla sınıflandırdıkları ve örgüte yeni eleman kazandırmaya yönelik faaliyetler planladıkları belirtildi. Ayrıca, emniyet mensuplarının aile, tayin ve sağlık durumlarına kadar detaylı şekilde takip edildikleri bilgisi paylaşıldı.