FETÖ'nün komutanlıklardaki mahrem yapılanmasına operasyon

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu, FETÖ/PDY'nin Kara ve Hava Kuvvetleri ile Jandarma Genel Komutanlığındaki 'mahrem hizmetler' yapılanmasına yönelik soruşturma yürüttü.

Yapılanma ile iltisak ve irtibatı olduğu belirlenen, kontörlü sabit hatlar kullanarak sivil imamlar ile iletişim sağladıkları belirlenen 1'i mahrem imam, 1'i daha önce ihraç edilmiş, 11'i ilişiği kesilmiş askeri personel olmak üzere toplam 13 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Haklarında gözaltı kararı verilen şüphelilerin yakalanmasına yönelik il genelinde eş zamanlı operasyon başlatıldı.