FETÖ'nün mahrem yapılanmasına operasyon: 6 gözaltı kararı
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu, FETÖ’nün adalet teşkilatındaki 'mahrem hizmetler' yapılanmasına yönelik soruşturmada 6 şüpheli için gözaltı kararı çıkardı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturmada, Fetullahçı Terör Örgütünün (FETÖ) adalet teşkilatındaki "mahrem hizmetler" yapılanmasına ilişkin 6 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, soruşturma kapsamında bazı kişilerin örgütün mahrem yapılanmasıyla iltisak ve irtibatlı oldukları belirlendi.
Bunun üzerine Ankara merkezli 3 ilde eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda, 1'i aktif görevde 6 şüphelinin gözaltına alınmalarına karar verildi.
Şüphelilerin yakalanmasına ve Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına sevklerine yönelik işlemlere, Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılıkla Mücadele Şubesi ekiplerince devam ediliyor.