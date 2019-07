FETÖ'nün medya yapılanmasına yönelik dava

11 Temmuz 2019

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) lehine kamuoyu oluşturmak amacıyla faaliyet gösterdiği belirtilen "haberdar.com" adlı internet sitesinde çalışan 5'i ByLock kullanıcısı 7 sanığın "silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan yargılanmasına başlandı.

İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, sanık avukatları katıldı. Tutuksuz sanıklar Erkam Büyük ile Yasin Yılmaz ise duruşmaya SEGBİS aracılığıyla bağlandı.

Kimlik tespitinin yapıldığı ve iddianamenin özetinin okunduğu duruşmada savunma yapan sanık Erkam Büyük, kendisi adına kayıtlı telefon hattında örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'un çıkmasıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Söz konusu internet sitesinin künyesinde imtiyaz sahibi ve genel yayın yönetmeni olarak görünen Said Sefa'nın kendisine gelip kara listede olduğunu ve bu yüzden üzerine telefon hattı alamadığını söylediğini iddia eden Büyük, bunun üzerine kendi adına hat açtırıp telefon görüşmesi yapması için Sefa'ya verdiğini, ByLock programı hakkında bilgisinin olmadığını öne sürdü.

Kullandığı telefonda da ByLock yüklü olmasıyla ilgili konuşan Büyük, bir ara telefonun bozulduğunu ve ofisin telefonuna kendi hattını takıp bir süre kullandığını, daha sonra ise yeni telefon aldığını, ByLock'un ofis telefonunda olduğunu ileri sürdü.

Bank Asya hesabındaki hareketliliğin sorulması üzerine Büyük, ilk maaş hesabı olarak bankada hesap açtığını, daha sonra aracını satıp parasını hesabına yatırdığını, akrabalarından gelen paraları da kısa süreliğine hesabında tuttuğunu savundu.

Sitede idari işlerle ilgilendiği için şirketin işleriyle ilgili de para hareketi olduğunu öne süren Büyük, Said Sefa'nın kendisine başka bankadaki şirket hesabında sorun olduğu için kendi şahsi hesabından sitenin yazarı İlhan Tanır'a para gönderilmesini istediğini, bu kapsamda 5 parça halinde 9 bin doların gönderildiğini iddia etti.

Emniyetteki savunmasında, sitenin reklam gelirinin 10 bin lira olduğu, sitenin giderleri için Said Sefa'nın dışarıdan para getirdiğine yönelik ifadeleri hatırlatılan Büyük, "Said Sefa dışarıdan para getiriyordu. Kendisi inşaat şirketlerinde ortaklıkları olduğunu söylüyordu. Yan gelirleri olduğunu söylüyordu. Bu paraların kaynağını böyle açıklıyordu." dedi.

Sanık Yasin Yılmaz ise savunma yapmak için ek süre istedi. Sanık avukatlarının beyanlarının ardından mahkeme heyeti, ara kararını açıkladı.

Sanık Uğur Nurcan'ın yakalama kararının devamına karar veren heyet, eksik evrakların tamamlanması için duruşmayı erteledi.

İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, FETÖ lehine kamuoyu oluşturmak amacıyla faaliyet gösterdiği belirtilen "haberdar.com" adlı internet sitesinde çalıştıkları tespit edilen 5'i ByLock kullanıcısı 7 sanık hakkında, "silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan on beşer yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırlandı.

Şüpheliler Uğur Nurcan, Erkam Büyük, Elif Kaya, Yasin Yılmaz, İsa Siyi, Bekir Çağrı Şahan ve Emer Koçali'nin şüpheli olarak yer aldığı iddianamede, "Haberdar sitesinin şüpheli Uğur Nurcan tarafından Said Sefa isimli kişiye devredilmesi, her ikisinin de ByLock kullanıcısı olmaları ve Said Sefa hakkında, 'fuatavni' hesabının kurucusu olduğu iddiasıyla kamu davasının açılmış olması ile örgüt adına propagandaya yönelik faaliyetler dikkate alındığında, 'Haberdar' isimli sitenin, örgüt lehine kamuoyu oluşturmak amaçlı faaliyet gösterdiği sonucuna ulaşılmıştır." denildi.

Son güncel künye bilgilerine göre sitenin imtiyaz sahibi ve genel yayın yönetmeninin Said Sefa olduğu anlatılan iddianamede, sitenin haber koordinatörünün Ahmet Memiş, Washington temsilcisinin İlhan Tanır, Ankara temsilcisinin Arzu Yıldız, sorumlu yazı işleri müdürünün Mehmet Aydoğmuş, muhasebe sorumlusunun Erkam Büyük olduğu, editör olarak da sanıklar Bekir Çağrı Şahan'ın aralarında bulunduğu 7 kişinin çalıştığı aktarıldı.

Künye bilgilerine göre adı geçenlerden Said Sefa, Ahmet Memiş, İlhan Tanır, Mehmet Aydoğmuş ve Arzu Yıldız Bayramhan hakkında daha önce ayrıca soruşturmalar yapıldığı belirtilen iddianamede, künye bilgilerine göre adı geçen diğer sanıklarla ilgili ise bu dosya üzerinden soruşturma yürütüldüğü anlatıldı.

FETÖ'nün amacına yönelik algı faaliyetleri olduğu belirtilen sitenin haberleriyle ilgili bazı örneklerin sunulduğu iddianamede, "Fuatavni"nin hesabındaki paylaşımların sitede, 14 Kasım 2015, 19 Şubat, 12 ve 22 Mart, 6, 8 ve 21 Nisan ile 1 Mayıs 2016 tarihlerinde kimi başlıklarla haberleştirildiği bilgisi verildi.

Kaynak: AA