FETÖ’nün öğrenci yapılanmasına operasyon: 11 gözaltı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu'nun yürüttüğü soruşturma kapsamında, FETÖ'nün güncel öğrenci yapılanmasına dair yeni bulgular ortaya çıktı. Soruşturmada, 11 şüphelinin ilköğretim ve lise çağındaki öğrencilere yönelik örgütsel etkinlikler düzenlediği tespit edildi.

Aidiyet duygusu için çeşitli etkinlikler düzenlendi

Yapılan tespitlere göre, zanlılar örgütle bağlantılı ailelerin çocuklarının aidiyet duygusunu pekiştirmek amacıyla sinema, gezi, kamp ve benzeri etkinlikler organize etti. Bu süreçte bazı ailelerin çocuklarını doğrudan örgüt evlerine veya sorumlu kişilere teslim ettiği belirlendi.

Savcılığın talimatıyla İstanbul ve Kocaeli'de gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda 11 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.