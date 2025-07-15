FETÖ'nün Polis Akademisi Sınavı usulsüzlüğünde 14 gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, FETÖ'nün Polis Akademisi Giriş Sınavlarında yaptığı usulsüzlüklere ilişkin 14 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Başsavcılık, 2010 ve 2011 yıllarında yapılan ve sonradan kapatılan Güvenlik Bilimleri Fakültesi Giriş Sınavları'nda, FETÖ/PDY üyelerinin yazılı sınavdan önce sorulara erişip bunları örgüt mensuplarına dağıttığını tespit etti. Söz konusu sınavlarda soruları önceden alarak başarı sağladığı bilirkişi raporları ve tanık beyanlarıyla belirlenen 14 kişi hakkında işlem başlatıldı.

7 ilde eş zamanlı operasyon

Bu kapsamda, Ankara merkezli 7 ilde 15 Haziran 2025 itibarıyla eş zamanlı operasyon düzenlenmesi ve şüphelilerin gözaltına alınması kararlaştırıldı.

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin, şüphelilerin yakalanması ve savcılığa sevk edilmesine yönelik çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi.