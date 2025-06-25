FETÖ'nün sınav usulsüzlüğü soruşturmasında 5 kişi gözaltına alındı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 2012 yılı gelir uzman yardımcılığı ile 2013 yılı vergi müfettiş yardımcılığı sınavlarına ilişkin yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında yeni gelişmeleri kamuoyuyla paylaştı.

Yapılan açıklamada, söz konusu sınavların yazılı aşamasından önce FETÖ/PDY mensuplarının sınav sorularına eriştiği ve bu soruların örgüt üyelerine dağıtıldığı tespit edildi.

2 kişi halen aktif kamu görevlisi

Soruları temin ederek sınavı kazandığı belirlenen ve örgütün kriptolu iletişim aracı ByLock kullandığı saptanan 5 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Bu şüphelilerden 2'sinin halen aktif kamu görevlisi olduğu, 3'ünün ise daha önce ihraç edildiği öğrenildi.

Ankara merkezli iki ilde yürütülen operasyon kapsamında şüphelilerin yakalanmasına yönelik işlemler, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince sürdürülüyor.