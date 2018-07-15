FETÖ'nün 'sosyal medya uzmanı' Türkiye'ye getirildi
MİT, darbe girişiminden sonra yurt dışına kaçan FETÖ'nün sosyal medya uzmanlarından Yusuf İnan'ı Ukrayna'dan Türkiye'ye getirdi.
Geçtiğimiz günlerde iki farklı ülkeden getirdiği FETÖ mensuplarını Türk adaletine teslim eden Milli İstihbarat Teşkilatı, benzer bir çalışmaya daha imza attı.
Başarısız Darbe girişimi sonrası yurt dışına kaçan FETÖ’nün sosyal medya uzmanlarından Yusuf İnan, bugün öğleden sonra Ukrayna’dan Türkiye’ye getirildi.
Darbe öncesinde kurduğu internet siteleri ve sosyal medya hesapları üzerinden algı operasyonlarına imza atan Yusuf İnan’ın, Pensilvanya’nın talimatlarıyla önemli siyasi şahsiyetler ile devlet yöneticilerini itibarsızlaştırıcı yayınlara imza attığı öğrenildi.
Oluşturduğu farklı müstear isimlerle özellikle İzmir’de faaliyet yürüten Yusuf İnan’ın, İzmir ikinci sulh ceza hakimliğinin 2017/2185 sayılı kararına istinaden silahlı terör örgütüne üye olma suçlamasıyla arandığı bildirildi.
Kaynak: AA