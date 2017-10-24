FETÖ'nün yurt müdürüne hapis cezası
Samsun'da FETÖ/PDY'ye ait kapatılan yurtta müdürlük yapan sanığa 9 yıl 9 ay hapis cezası verildi.
Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) darbe girişimine ilişkin soruşturma kapsamında hakkında dava açılan sanık, 9 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı.
Samsun 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, FETÖ/PDY'nin kapatılan yurdunda müdür olarak görev yapan tutuklu sanık F.T. ile avukatı katıldı.
Telefonunda örgütün şifreli haberleşme uygulaması "ByLock" tespit edilen F.T. savunmasında, "Tespit ve değerlendirme tutanağının benimle ilgisi yoktur. ByLock bana ait olmadığı gibi programı da kullanmadım. Tahliyemi talep ediyorum." dedi.
Mahkeme heyeti, sanığa "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 9 yıl 9 ay hapis cezası verdi.
Kaynak: AA