FETÖ'ye 39 ilde operasyon: 160 şüpheli yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda FETÖ'ye yönelik son iki haftadır ülke genelinde sürdürülen operasyonlarda 160 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

Bakan Yerlikaya'nın açıklamasına göre, yakalanan şüphelilerin örgütün kriptolu haberleşme programı ByLock'u kullandığı, ankesörlü telefonlar aracılığıyla örgüt içi iletişimi sürdürdüğü ve FETÖ'nün dışişleri, eğitim, finans, askeri mahrem ve güncel yapılanmaları içinde faaliyet gösterdiği tespit edildi.

90 kişi tutuklandı

Operasyonlar kapsamında gözaltına alınan şüphelilerden 90'ı tutuklanırken, 52 kişi hakkında adli kontrol kararı uygulandı. Diğer şüphelilerle ilgili işlemlerin ise sürdüğü bildirildi.

Cumhuriyet başsavcılıkları koordinesinde, Emniyet Genel Müdürlüğü TEM, KOM ve İstihbarat birimlerinin çalışmalarıyla Adana'dan İstanbul'a, İzmir'den Gaziantep'e kadar 39 ilde eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Operasyonlarda haklarında kesinleşmiş hapis cezası ve aranma kaydı bulunan kişilerin de yakalandığı belirtildi.

Yerlikaya, paylaşımında FETÖ ile mücadelenin kararlılıkla devam edeceğini vurgulayarak, "Milli iradeye karşı kurulan tuzaklar bir bir bozuluyor" dedi.