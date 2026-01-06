FETÖ’ye büyük barbe: 20 günde 223 şüpheli yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, FETÖ’ye yönelik yürütülen operasyonlara ilişkin son bilgileri paylaştı. Yerlikaya’nın açıklamasına göre, emniyet güçlerince son 20 gün içinde gerçekleştirilen operasyonlarda 223 şüpheli yakalandı.

Yakalanan şüphelilerin; FETÖ’nün mahrem yapılanmaları içerisinde faaliyet yürüttüğü, örgütün kriptolu haberleşme programı ByLock’u kullandığı, ankesörlü telefonlar üzerinden örgüt içi iletişimi sürdürdüğü ve örgüte bağlı esnaflar aracılığıyla maddi destek sağladığı tespit edildi.

87 kişi tutuklandı

Operasyonlar kapsamında gözaltına alınan şüphelilerden 87’si tutuklanırken, 50’si hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğer şüphelilerle ilgili işlemlerin ise sürdüğü bildirildi.

Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Daire Başkanlığı, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ve İstihbarat Başkanlığı koordinasyonunda yürütülen çalışmalar; il emniyet müdürlüklerinin TEM ve KOM şube ekiplerince gerçekleştirildi.

Birçok ilde eş zamanlı operasyon

Operasyonlar; Antalya, Amasya, Ankara, İzmir, Yalova, İstanbul, Edirne, Konya, Sakarya, Mersin ve Kocaeli başta olmak üzere Adana’dan Zonguldak’a kadar çok sayıda ilde eş zamanlı olarak yapıldı. Çalışmalar sırasında, haklarında kesinleşmiş hapis cezası ve aranma kaydı bulunan kişilerin de yakalandığı belirtildi.