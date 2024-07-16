FETÖ’ye karşı daha etkin mücadele yürütülmeli
Türkiye’de olduğu gibi yurt dışında da “15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü” dolayısıyla bir dizi anma etkinlikleri yapıldı. 81 ilin yanı sıra Belçika, Japonya ABD, Irak, İsveç ve Azerbaycan’da düzenlenen törenlerle 15 Temmuz şehitleri anıldı.
Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) mensuplarınca 15 Temmuz 2016'da gerçekleştirilmeye çalışılan darbe girişiminin üzerinden 8 yıl geçti. Kanlı darbe girişiminde 252 kişi şehit, 2 bin 196 kişi ise gazi oldu. Türkiye’nin yanı sıra “15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü” nenedeniyle, başta Belçika, Japonya, ABD, Irak, Gürcistan, Çekya, İsveç, Libya, Kosova, Bulgaristan, Kazakistan, Kırgızistan ve Azerbaycan’da olmak üzere birçok ülkede düzenlenen etkinliklerle 15 Temmuz şehitleri anıldı.
Japonya’da Türkiye'nin Tokyo Büyükelçiliğinin ev sahipliğinde "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" etkinliği düzenlendi. Türkiye'nin Tokyo Büyükelçisi Korkut Güngen 15 Temmuz'u, FETÖ’nin darbe girişimine karşı "milletin tek yürek halinde cevabı" olarak niteledi.
"FETÖ iltisaklı okul, dernek ve şirketlerin Japonya'da da mevcudiyeti bulunmakta" diyen Güngen, bu kuruluşların yol açabileceği tahribat hakkında Japon makamlarına uyarılarda bulunduklarını söyledi. Kazakistan'ın başkenti Astana'da düzenlenen törende konuşan Türkiye'nin Astana Büyükelçisi Mustafa Kapucu da "Kardeş Kazakistan'dan beklentimiz, yerel ve uluslararası hukuk çerçevesinde FETÖ ile daha etkin bir mücadele yürütülmesidir" dedi.
“ABD ile ilişkileri zehirlemeye çalışıyorlar”
ABD'nin başkentinde bulunan Türkiye'nin Washington Büyükelçiliğinde, “15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü” anma programı düzenlendi. Türkiye’nin Washington Büyükelçisi Sedat Önal, yurt içinde ve dışında FETÖ yapılanmalarıyla mücadelede önemli yol kat edildiğinin ancak, örgütün gerçek yüzünün ABD'de daha iyi anlaşılması için mücadeleye devam edilmesi gerektiğinin altını çizdi.
Önal, FETÖ yapılanmalarının ABD’de özellikle siyasi çevrelerde etkinliğini koruduğuna, erişim sağladıkları siyasetçilere kendilerini Türk Amerikan toplumunun temsilcisi olarak tanıtarak Türkiye-ABD ikili ilişkilerini zehirlemeye çalıştıklarına işaret ederek, örgütün gerçek yüzünü ABD’lilere anlatmaya devam etme çağrısı yaptı.
Türkiye'nin Brüksel Büyükelçiliğinde de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla anma programı düzenlendi. Brüksel Büyükelçisi Bekir Uysal, siyasi ve ekonomik nüfuz elde ederek Türkiye karşıtı faaliyetlerde bulunmayı hedefleyen FETÖ’nün emellerini gizlemek için sivil toplum kuruluşu, dernek, okul, ticarethane gibi yapıları paravan olarak kullandığına dikkati çekti. Büyükelçi Uysal, dost ve müttefik ülkelerin FETÖ ve diğer terör örgütlerine karşı teyakkuzda olması gerektiğini vurguladı.
ABD’de 4 kent daha Milli Birlik Günü’nü tanıdı
ABD’de Texas, Idaho, Ohio ile Georgia eyaletlerindeki bazı kentlerin 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nü resmen tanıdıkları bildirildi. Türk Amerikan Yönlendirme Komitesinden (TASC) yapılan açıklamada, TASC’ın girişimleriyle, Texas’ın başkenti Austin, Idaho’nun başkenti Boise, Ohio’daki Dayton ile Georgia’daki Columbus kentlerinin 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nü tanıdığı belirtildi. TASC Başkanı Avukat Seyit Şahin, kentlerin “tanıma beyannamelerini” teslim aldığını ifade ederek, ABD’nin başkenti Washington Belediyesi ve Maryland eyaletine bağlı Baltimore Belediyesinin, geçen sene 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nü tanıdığını hatırlattı. ABD’de şu an toplam 6 eyaletin 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nü tanıdığını ifade eden Şahin, iki ülke arasındaki ilişkilerin gelişmesinden memnun olduğunu aktardı.