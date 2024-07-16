FETÖ’ye karşı daha etkin mücadele yürütülmeli

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) mensuplarınca 15 Temmuz 2016'da gerçek­leştirilmeye çalışılan darbe girişi­minin üzerinden 8 yıl geçti. Kanlı darbe girişiminde 252 kişi şehit, 2 bin 196 kişi ise gazi oldu. Türki­ye’nin yanı sıra “15 Temmuz De­mokrasi ve Milli Birlik Günü” ne­nedeniyle, başta Belçika, Japon­ya, ABD, Irak, Gürcistan, Çekya, İsveç, Libya, Kosova, Bulgaristan, Kazakistan, Kırgızistan ve Azer­baycan’da olmak üzere birçok ül­kede düzenlenen etkinliklerle 15 Temmuz şehitleri anıldı.

Japonya’da Türkiye'nin Tokyo Büyükelçiliğinin ev sahipliğinde "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" etkinliği düzenlen­di. Türkiye'nin Tokyo Büyükelçi­si Korkut Güngen 15 Temmuz'u, FETÖ’nin darbe girişimine kar­şı "milletin tek yürek halinde ce­vabı" olarak niteledi.

"FETÖ ilti­saklı okul, dernek ve şirketlerin Japonya'da da mevcudiyeti bu­lunmakta" diyen Güngen, bu ku­ruluşların yol açabileceği tahri­bat hakkında Japon makamlarına uyarılarda bulunduklarını söyle­di. Kazakistan'ın başkenti Asta­na'da düzenlenen törende konu­şan Türkiye'nin Astana Büyükel­çisi Mustafa Kapucu da "Kardeş Kazakistan'dan beklentimiz, yerel ve uluslararası hukuk çerçevesin­de FETÖ ile daha etkin bir müca­dele yürütülmesidir" dedi.

“ABD ile ilişkileri zehirlemeye çalışıyorlar”

ABD'nin başkentinde bulu­nan Türkiye'nin Washington Bü­yükelçiliğinde, “15 Temmuz De­mokrasi ve Milli Birlik Günü” anma programı düzenlendi. Tür­kiye’nin Washington Büyükelçisi Sedat Önal, yurt içinde ve dışın­da FETÖ yapılanmalarıyla mü­cadelede önemli yol kat edildiği­nin ancak, örgütün gerçek yüzü­nün ABD'de daha iyi anlaşılması için mücadeleye devam edilme­si gerektiğinin altını çizdi.

Önal, FETÖ yapılanmalarının ABD’de özellikle siyasi çevrelerde etkinli­ğini koruduğuna, erişim sağladık­ları siyasetçilere kendilerini Türk Amerikan toplumunun temsilci­si olarak tanıtarak Türkiye-ABD ikili ilişkilerini zehirlemeye ça­lıştıklarına işaret ederek, örgütün gerçek yüzünü ABD’lilere anlat­maya devam etme çağrısı yaptı.

Türkiye'nin Brüksel Büyükelçi­liğinde de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla an­ma programı düzenlendi. Brüksel Büyükelçisi Bekir Uysal, siyasi ve ekonomik nüfuz elde ederek Tür­kiye karşıtı faaliyetlerde bulunma­yı hedefleyen FETÖ’nün emelleri­ni gizlemek için sivil toplum kuru­luşu, dernek, okul, ticarethane gibi yapıları paravan olarak kullandığı­na dikkati çekti. Büyükelçi Uysal, dost ve müttefik ülkelerin FETÖ ve diğer terör örgütlerine karşı teyak­kuzda olması gerektiğini vurguladı.

ABD’de 4 kent daha Milli Birlik Günü’nü tanıdı

ABD’de Texas, Idaho, Ohio ile Georgia eyaletlerindeki bazı kentlerin 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nü resmen tanıdıkları bildirildi. Türk Amerikan Yönlendirme Komitesinden (TASC) yapılan açıklamada, TASC’ın girişimleriyle, Texas’ın başkenti Austin, Idaho’nun başkenti Boise, Ohio’daki Dayton ile Georgia’daki Columbus kentlerinin 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nü tanıdığı belirtildi. TASC Başkanı Avukat Seyit Şahin, kentlerin “tanıma beyannamelerini” teslim aldığını ifade ederek, ABD’nin başkenti Washington Belediyesi ve Maryland eyaletine bağlı Baltimore Belediyesinin, geçen sene 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nü tanıdığını hatırlattı. ABD’de şu an toplam 6 eyaletin 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nü tanıdığını ifade eden Şahin, iki ülke arasındaki ilişkilerin gelişmesinden memnun olduğunu aktardı.