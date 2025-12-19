Fetullah Gülen'in yeğeni İstanbul'da yakalandı!

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve İstihbarat Şube Müdürlüğü koordinasyonunda, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik aranan şüphelilerin yakalanmasına ilişkin çalışma yürüttü.

Yapılan incelemelerde, FETÖ kapsamında 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan aranan, Bank Asya hesaplarında artış tespit edilen ve örgütün sözde sohbetlerine katıldığı belirlenen Yasir Gülen'in İstanbul'da bulunduğu belirlendi. Yasir Gülen'in, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in ağabeyi Salih Gülen'in oğlu olduğu kaydedildi.

Saklandığı adres bulundu

Ekipler tarafından yürütülen teknik ve fiziki takip sonucunda, şüphelinin Ümraniye'de saklandığı adres tespit edildi. Belirlenen adrese düzenlenen operasyonla yakalanan Yasir Gülen, işlemlerinin yapılması için emniyete götürüldü.