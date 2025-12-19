Fetullah Gülen'in yeğeni İstanbul'da yakalandı!
İstanbul'da düzenlenen operasyonda, hakkında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan arama kararı bulunan FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in yeğeni Yasir Gülen yakalandı. Terörle Mücadele ekiplerinin MİT ve İstihbarat birimleriyle koordineli yürüttüğü çalışmada, şüphelinin İstanbul'da saklandığı adres tespit edildi. Bank Asya hesap hareketleri ve örgütle irtibatına ilişkin bulguların ardından Ümraniye’de düzenlenen operasyonla gözaltına alınan Yasir Gülen, işlemleri için emniyete götürüldü.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve İstihbarat Şube Müdürlüğü koordinasyonunda, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik aranan şüphelilerin yakalanmasına ilişkin çalışma yürüttü.
Yapılan incelemelerde, FETÖ kapsamında 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan aranan, Bank Asya hesaplarında artış tespit edilen ve örgütün sözde sohbetlerine katıldığı belirlenen Yasir Gülen'in İstanbul'da bulunduğu belirlendi. Yasir Gülen'in, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in ağabeyi Salih Gülen'in oğlu olduğu kaydedildi.
Saklandığı adres bulundu
Ekipler tarafından yürütülen teknik ve fiziki takip sonucunda, şüphelinin Ümraniye'de saklandığı adres tespit edildi. Belirlenen adrese düzenlenen operasyonla yakalanan Yasir Gülen, işlemlerinin yapılması için emniyete götürüldü.