Feyzioğlu: Diyalog imkanının reddedilmesini doğru bulmuyorum

03 Temmuz 2020

TBB Başkanı Metin Feyzioğlu, "Baro başkanlarına sesleniyorum, dün TBMM'de komisyona çağrıldınız gelmediniz, yine aracılık edelim lütfen gidin konuşun. Diyalog imkanının reddedilmesini doğru bulmuyorum. Diyalog kurmadan dava kazanabiliyor muyuz ki kendi mesleki davamızı kazanalım?" dedi.

Değişikliklerin ana konusunun, "çoklu baro" düzenlemesi olduğunu belirten Feyzioğlu, "TBB olarak ve 80 baro olarak bu kısma kesinlikle karşıyız. Sebeplerini de anlattık, anlatmaya da devam ediyoruz." diye konuştu.

Diğer değişikliğin, temsilde adalet gerekçesiyle yapılmak istenen baroların delege sayılarının düzenlenmesine ilişkin olduğunu hatırlatan Feyzioğlu, "Bunu TBB Başkanı olarak destekliyorum çünkü şu an 65 baromuzun delegesi yan yana geldiğinde ancak bir İstanbul delegasyonuna eşit olabiliyor. Dolayısıyla TBB'nin sisteminde şu an Anadolu yok sayılmaktadır. Temsilde adalet sorunu var." değerlendirmesinde bulundu.

Baro başkanlarının bekleyişi sürüyor

TBMM Adalet Komisyonunda barolara ilişkin düzenlemeler içeren kanun teklifinin görüşmelerine katılmak isteyen bazı baro başkanlarının, Meclis'in Çankaya kapısındaki bekleyişleri sürüyor.

Meclisin Çankaya Kapısı girişine dün akşam saatlerinde gelen baro başkanları beklemeye devam ederken yeni gelen baro başkanlarının yaya olarak geçişlerine izin verilmedi.

Bunun üzerine bazı CHP'li milletvekilleri ile polis arasında kısa süreli tartışma yaşandı.

İçeri alınmayan baro başkanları, CHP'li vekillerin araçlarına binerek polis kontrol noktasını geçti.

Baro başkanlarının bekleyişlerini sürdüreceği öğrenildi.

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Kaynak: AA