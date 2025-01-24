Fiber altyapıya geçiş! Vodafone DSL internete 1 Nisan'da veda edecek

Vodafone, 1 Nisan 2025 tarihinden itibaren bakır altyapıya dayalı DSL internet satışlarını durdurma kararı aldı. Şirketin açıklamasına göre, artık yalnızca fiber altyapının bulunduğu bölgelerde ev interneti hizmeti sunulacak. Halihazırda bakır altyapı üzerinden hizmet alan mevcut müşteriler bu karardan etkilenmeyecek.

Vodafone Türkiye CEO’su Engin Aksoy, kararın arkasındaki temel nedenin, toptan kiralama yoluyla hizmet verilen bakır altyapıdan kaynaklanan müşteri şikayetleri olduğunu belirtti. Aksoy, bakır altyapının eski bir teknoloji olduğunu vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:

“Bakır altyapıda müşterilerimizin yaşadığı arıza oranı, fibere göre iki kat daha fazla. Her ay müşterilerimizin yaklaşık yüzde 5’i arıza kaydı oluşturuyor. Fiber altyapının olmadığı bölgelerde port yetersizliği gibi sorunlar da yaşanıyor. Bu nedenle, sadece fiber altyapının olduğu bölgelerde hizmet vereceğiz. Amacımız, müşterilerimize daha hızlı ve kesintisiz bir internet deneyimi sunmak.”

Fiber altyapının önemi ve yatırım çağrısı

Vodafone, fiber altyapının hem müşteri memnuniyetini artırdığını hem de iptal oranlarını düşürdüğünü belirtti. Aksoy, fiber altyapının yaygınlaştırılması için daha etkin bir yatırım modelinin geliştirilmesi gerektiğine dikkat çekerek şu öneride bulundu:

“Ülke genelinde fiber altyapının yaygınlaştırılması için bir ortak altyapı şirketi kurulmalı. Bu şirket, herhangi bir operatöre bağlı olmamalı ve tüm operatörlere eşit mesafede durmalı. Bu, sektör olarak daha büyük bir katma değer yaratmamıza olanak sağlayacak.”

Aksoy ayrıca, Bakanlık tarafından hazırlanan Ulusal Genişbant Stratejisi ve Eylem Planı’nın hayata geçirilmesiyle güçlü bir dijital altyapının oluşturulabileceğini ifade etti.

Teknolojik yenilikler ve deneyim odaklı hizmet

Vodafone, geçtiğimiz yıl ev interneti hizmetinde kapsamlı bir yenilenme sürecine girdi. Yapay zeka destekli teknolojiler ve kesintisiz bağlantı çözümleri sunan şirket, müşterilere daha kaliteli bir deneyim sağlamayı hedefliyor. Yeni dönemde teknoloji ve deneyim odaklı hizmetleriyle fark yaratmayı planlayan Vodafone, bu kararın müşterilerine daha sürdürülebilir ve memnuniyet odaklı bir hizmet sunacağını ifade etti.