Fidan Gül kimdir? Kaç yaşında ve nereli? Neden gözaltına alındı?

Beykoz Belediyesine yönelik "ihaleye fesat karıştırma" ile "suç işlemek amacıyla örgüt kurma, üyelik ve yardım" suçlarından başlatılan soruşturma kapsamında Başkan Yardımcısı Fidan Gül gözaltına alındı.

Fidan Gül'ün gözaltına alınmasının ardından kim olduğu vatandaşlardan tarafından araştırılmaya başlandı. Peki, Fidan Gül kimdir? Kaç yaşında? Aslen nereli? Kariyeri nasıl başladı? İşte Fidan Gül'ün hayat hikayesi...

Fidan Gül kimdir?

Fidan Gül, 1979 yılında Elazığ'da dünyaya geldi. 1997'de İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih bölümünde eğitim hayatına devam eden Gül, 2001 yılında mezun oldu.

2001-2002 yıllarında ise İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde Eğitim Bilimleri alanında tezsiz yüksek lisans yaptı. Gül, aynı dönemde Küçükçekmece İsmet Aktar Anadolu Teknik Lisesi'nde tarih öğretmeni olarak görev yapmaya başladı.

2012-2013 yıllarında da İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi'nde Eğitim Yönetimi ve Denetimi alanında ikinci bir tezsiz yüksek lisans programını bitirdi.

2002-2014 yılları arasındaki dönemde Küçükçekmece, Beylikdüzü ve Bakırköy'de bulunan çeşitli dershane ve özel okullarda eğitim yöneticiliği yaptı.

Fidan Gül, 2014 yılında ise Beylikdüzü Belediyesi'nde Kültür ve Sosyal İşler Müdürü olarak görev yaptı.

2017 yılında ise Spor İşleri Müdürlüğü'ne atandı.

2023 yılında Beylikdüzü Belediyesi'nde Kreş Müdürü olarak görev yapan Gül, Mayıs 2024'te ise Beykoz Belediye Başkan Yardımcısı olarak atandı.