Fidan, Güler ve Kalın'dan Şam'a önemli ziyaret
Suriye'nin başkenti Şam'da bugün önemli bir ziyaret gerçekleşti. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve MİT Başkanı İbrahim Kalın, temaslarda bulunmak üzere kente gitti.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve MİT Başkanı İbrahim Kalın, temaslarda bulunmak üzere Suriye’nin başkenti Şam’a gitti.
Fidan, Güler ve Kalın'ın Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'yla görüşmesi bekleniyor.
Suriye'de Beşar Esad rejiminin devrilmesinin ardından yeni kurulan hükümet, ülkede geçiş sürecini yönetiyor.
Son olarak ülkenin kuzeyindeki terör örgütü PYD'yle bir anlaşma imzalanarak ülkenin kurumlarına entegre olmalarının önü açılmıştı.
Türkiye, Suriye'deki geçiş sürecinde önemli rol oynuyor.
Ayrıntılar gelecek...