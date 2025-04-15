Fidan-Rubio zirvesinde gündem: İran ve bölgesel güvenlik

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio arasında gerçekleştirilen görüşmeye ilişkin ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan açıklama yapıldı.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tammy Bruce tarafından yapılan yazılı açıklamada, iki bakanın görüşmesinde İran ve İran destekli grupların bölgesel güvenlik ile istikrara yönelik tehditlerinin ele alındığı belirtildi.

Bruce, “ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Türk Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’la İran ve vekillerinin bölgesel güvenlik ve istikrara yönelik tehditlerini görüştü. Bakanlar, terörle mücadelede iş birliğinin ve NATO'nun güçlendirilmesinin önemi konusunda mutabık kaldı” ifadelerini kullandı.

Görüşmenin, İran’ın Orta Doğu’daki etkisinin arttığı ve özellikle İsrail-Filistin krizi bağlamında bölgesel gerginliklerin tırmandığı bir dönemde gerçekleşmesi dikkat çekti. Tarafların, İran'ın faaliyetlerine karşı koordineli bir duruş sergileme konusunda fikir alışverişinde bulunduğu değerlendiriliyor.

Türkiye ve ABD arasında zaman zaman gerilimli seyreden diplomatik ilişkilerde bu tür temaslar, güvenlik alanında sürdürülebilir iş birliği zeminlerinin korunmasına yönelik kritik adımlar olarak görülüyor.