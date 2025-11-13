Fidan: Ticaret hacmini 15 milyar dolara çıkarmak için çalışıyoruz

Nagihan KALSIN

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye ile Mısır arasındaki ticaret hacminin 2024 yılında yüzde 11 artışla 9 milyar dolara yaklaştığını belirterek, “Ticaret hacmimizi 15 milyar dolara yükseltmek için çalışmaktayız.” dedi. Fidan, iki ülkenin kriz ve güvenlik konularında ortak hareket ederken, halkın refahını artıracak ticaret, ulaştırma ve enerji gibi alanlara da ağırlık verme kararı aldıklarını söyledi.

Fidan, Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati ile Ankara’da düzenlenen Türkiye-Mısır Ortak Planlama Grubu Birinci Toplantısı’nın ardından gerçekleştirilen ortak basın toplantısında konuştu.

“Cumhurbaşkanlarımızın vizyonu ilişkilerde yeni bir sayfa açtı”

Fidan, Mısırlı mevkidaşı Abdulati’yi Ankara’da ağırlamaktan memnuniyet duyduğunu belirterek, “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan Sayın Abdulati’yi kabul ettiler. Cumhurbaşkanlarımızın irade ve vizyonları sayesinde Türkiye ve Mısır arasındaki ilişkilerde önemli aşama kaydetmekteyiz.” ifadelerini kullandı. İki ülke arasında 4 Eylül 2024’te gerçekleştirilen Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi (YDSK) Birinci Toplantısı’nın ilişkilerde dönüm noktası olduğunu belirten Fidan, “Müzakereleri devam eden anlaşmaların önümüzdeki yıl imzaya hazır hale getirilmesini hedefliyoruz. Böylece ilişkilerimizin ahdi zeminini daha da güçlendirmiş olacağız.” dedi.

“Mısır, Afrika’daki en büyük ticaret ortağımız”

Ekonomik ilişkilerin geliştiğine dikkat çeken Fidan, “Mısır, halihazırda Türkiye’nin Afrika kıtasındaki en büyük ticaret ortağıdır. 2024 yılında ikili ticaret hacmimiz bir önceki yıla nazaran yüzde 11 artış gösterdi ve 9 milyar dolar seviyesine yaklaştı. Ticaret hacmimizi 15 milyar dolara yükseltmek için çalışmaktayız.” ifadelerini kullandı.

Fidan, Türk firmalarının Mısır’daki yatırımlarıyla istihdamın artmasına ve üretim kapasitesinin güçlenmesine katkı sunduğunu belirterek, ulaştırma, bağlantısallık, enerji ve hidrokarbonlar gibi stratejik alanlarda işbirliğini derinleştirme kararı aldıklarını kaydetti.

Savunma sanayide yeni işbirlikleri yolda

Fidan, iki ülke arasında savunma alanındaki temasların da son dönemde hız kazandığını söyledi.

“Karşılıklı ziyaretler ve tatbikatlar yoluyla askeri ve güvenlik diyaloğumuzu ilerletmeye yönelik ortak iradeye sahibiz. Savunma sanayi de işbirliğimiz için önemli, olması gereken ve umut vadeden bir alan. Kamu kurumlarımız ve şirketlerimizle geliştirilecek ortak projelerle bu alandaki işbirliğimizin daha da güçleneceğine inanıyoruz.” ifadelerini kullandı.

Toplantının ardından ortak bildiri yayımlanacağını belirten Fidan, “Önümüzdeki döneme ilişkin hedeflerimizi ve yol haritamızı da böylece kayıt altına almış olduk.” dedi.

“Suriye’nin toprak bütünlüğüne desteğimiz sürecek”

Fidan, Mısırlı mevkidaşıyla görüşmelerinde bölgesel gelişmelerin de ele alındığını belirterek, Libya, Sudan ve Suriye’de istikrarın sağlanması için ortak çabaların süreceğini ifade etti.

Libya’da kalıcı istikrarın tesisine önem verdiklerini, Sudan’da ise çatışmaların derhal sona erdirilmesi gerektiğini söyleyen Fidan, “Sudan’ın birliğinin, toprak bütünlüğünün, egemenliğinin ve bağımsızlığının korunması için çaba göstermeye devam edeceğiz.” dedi.

Suriye’deki gelişmelere ilişkin olarak Fidan, “Suriye’nin DEAŞ’la Mücadele Uluslararası Koalisyonu’na katılmasından memnuniyet duyuyoruz. Türkiye, terörden arınmış, güvenliği tesis edilmiş ve toprak bütünlüğüne sahip Suriye vizyonuna destek sağlamaya devam edecektir.” diye konuştu.

Gazze ve bölgesel istikrar gündemde

Fidan, Gazze’deki insani durumun ve iki devletli çözümün ilerletilmesine yönelik çabaların da görüşmede ele alındığını belirtti. Türkiye ve Mısır’ın, krizin başladığı günden bu yana bölgedeki ülkeler ve uluslararası aktörlerle yakın işbirliği içinde hareket ettiğini vurgulayan Fidan, “Gazze’ye insani yardım konusunda iki ülke arasındaki işbirliği tarihi bir nitelik taşımaktadır.” dedi.

Fidan, bu işbirliğini daha kurumsal hale getirerek özellikle Afrika başta olmak üzere bölgedeki diğer insani kriz alanlarında da ortak faaliyetlerin sürdürüleceğini kaydetti.

Gazze’de kalıcı ateşkesin sağlanması ve iki devletli çözümün ilerletilmesi için kararlılıkla çalıştıklarını belirten Fidan, “Kardeş dayanışması içinde, halklarımızın refahı ve bölgemizin istikrarı için daha koordineli ve profesyonel bir şekilde çalışmalarımızı sürdüreceğiz.” değerlendirmesinde bulundu.

ABD temaslarında Suriye ve bölgesel istikrar gündemde

Bakan Fidan, ABD’deki temaslarının oldukça verimli geçtiğini belirterek, ABD Başkanı Donald Trump ile Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara arasında gerçekleşen görüşmelerin bir kısmına katıldığını söyledi. Fidan, bu temaslarda Suriye’nin birliği, toprak bütünlüğü ve istikrarının korunması konularının öncelikli gündem maddeleri olduğunu ifade etti.

Fidan, “Suriye meselesinde ABD, Suriye ve Türkiye iş birliğinin sorunlara nasıl çözüm getirebileceğini ele aldık. Özellikle yeni dönemde Suriye’nin birliği ve bütünlüğü için uluslararası toplumun ortak çaba göstermesi büyük önem taşıyor.” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın konuya ilişkin vizyonunun ABD Başkanı Trump’a aktarıldığını belirten Fidan, Suriye’de mültecilerin geri dönüşü ve güvenli bir düzenin tesisi için ortak anlayışın güçlendiğini kaydetti.

ABD temasları kapsamında Başkan Yardımcısı JD Vance, Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Trump’ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ve diğer üst düzey yetkililerle de görüştüğünü bildiren Fidan, bu görüşmelerde Gazze’deki ateşkes süreci, Rusya-Ukrayna gerilimi ve bölgesel istikrarın ele alındığını aktardı.

Fidan, “Rusya ile Ukrayna arasındaki müzakerelerin ilerletilmesi ve Gazze’de kalıcı ateşkesin sağlanması yönünde Türkiye’nin aktif diplomasi yürüttüğünü bir kez daha vurguladık.” değerlendirmesinde bulundu.