Fidan: Türkiye’nin bu savaşın içine çekilmesine hiçbir şekilde müsaade etmeyeceğiz

Nagihan KALSIN

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Bangladeş Dışişleri Bakanı Khalilur Rahman ile Ankara’da düzenlenen ortak basın toplantısında bölgedeki çatışmalara ilişkin önemli mesajlar verdi.

Soru-cevap bölümünde konuşan Fidan, savaşın başından itibaren Türkiye’nin yaptığı uyarıların bugün yaşanan gelişmelerle doğrulandığını belirterek, çatışmanın öngörülemez şekilde yayılma riski taşıdığına dikkat çekti. Bölgede saldırıların devam etmesi halinde savaşın daha geniş bir coğrafyaya yayılabileceğini ifade eden Fidan, Türkiye’nin bu sürecin içine çekilmesine izin verilmeyeceğini vurguladı.

“Türkiye her türlü provokasyona karşı direnecektir”

Türkiye’nin provokasyonlara karşı net bir duruş sergileyeceğini belirten Fidan, Cumhurbaşkanı’nın bu konudaki iradesinin açık olduğunu söyledi. Fidan, “Türkiye her türlü provokasyona karşı direnecektir. Cumhurbaşkanımızın bu noktadaki iradesi kesindir. Türkiye bu devam eden haksız savaşın içinde yer almak istememektedir. Bizim bu savaşın içine sürüklenmemize kesinlikle karşıyız. Provokasyonlara gelmeme konusunda da tam bir irademiz mevcut” dedi.

“Caydırıcılık kapasitemiz yüksek”

Türkiye’nin askeri ve caydırıcılık kapasitesinin yüksek olduğuna işaret eden Fidan, stratejik olarak gücün ne zaman ve nerede kullanılacağının her zaman hesaplandığını söyledi. Fidan, “Biliyorsunuz bizim ülke olarak caydırıcılık kabiliyetlerimiz, askeri kabiliyetlerimiz son derece yüksek. Ama stratejik olarak, hikmetli olarak düşündüğümüz zaman bizim gücü ne zaman ve nerede kullanacağımız konusunda her zaman için bir fikrimiz var” ifadelerini kullandı.

“Savaş dünya ekonomisini de tehdit ediyor”

Fidan, çatışmaların yalnızca bölgesel güvenliği değil küresel ekonomiyi de tehdit ettiğini belirterek savaşın ilk etkilerinin dünya ekonomisinde hissedilmeye başladığını ifade etti. Fidan, “Bu saldırıların sadece bölgedeki ülkeleri tehdit etmekle kalmadığını, aynı zamanda dünya ekonomisine de büyük zarar verme potansiyeline sahip olduğunu görüyoruz. İlk etkilerini dünya ekonomisi hissetmeye başladı. Umarım kalıcı olmaz. Bunun olmaması için de elimizden geleni yapıyoruz” diye konuştu.

“Diplomasi masasına dönülmeli”

Bölgede yaşanan gelişmelerin daha büyük bir çatışma sarmalına dönüşme riski taşıdığını belirten Fidan, tüm taraflara diplomasi çağrısında bulundu. Fidan, “İran’a yapılan saldırılar bir an önce durmalı. İran’ın da bölgedeki ülkelere yaptığı saldırılar durmalı ve bir an önce diplomasi masasına dönülmeli. Aksi takdirde bölgede daha büyük ve içinden çıkılması zor bir sarmal oluşacaktır” dedi.

“İranlı muhataplarımızla temas halindeyiz”

Türkiye’ye yönelik son füze saldırısına ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Fidan, İranlı yetkililerle temasların sürdüğünü söyledi. Fidan, “İranlı meslektaşımla bu son olaydan sonra da görüştük, haberleştik. Kendileri bu olayı sahiplenmediklerini, böyle bir saldırı talimatı vermediklerini söylüyorlar. Tabii yerde de teknik veriler var, başka konular var. Biz bu gerçeklik arasındaki zıtlığı kendileriyle konuşuyoruz” ifadelerini kullandı.

Bir numaralı öncelik savaşın yayılmasını engellemek

Fidan, Türkiye’nin önceliğinin savaşın daha geniş bir coğrafyaya yayılmasını engellemek olduğunu belirterek, “Bizim bir numaralı önceliğimiz savaşın daha geniş coğrafyaya yayılmasını engellemek, savaşın ömrünü kısaltmak ve mümkün olan en kısa sürede sonlandırılmasıdır. Hiçbir şekilde Türkiye’nin bu savaşın içine çekilmesine müsaade etmeyeceğiz” dedi.