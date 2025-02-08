Fidan ve Kalın'dan İranlı yetkililerle üst düzey temas
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve MİT Başkanı İbrahim Kalın, bugün İran'ın üst düzey isimleriyle görüştü. İranlı bakan ve güvenlik bürokratlarıyla yapılan toplantı ve telefon görüşmelerinde Suriye ve Gazze'deki konular ele alındı.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ile telefon görüşmesi yaptı.
Görüşmede, ikili konular ve Filistin'deki durum ele alındı.
Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın da İran'ın başkenti Tahran'da İran İstihbarat Bakanı İsmail Hatib ve Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Ekber Ahmediyan ile görüştü.
Görüşmelerde, PKK ve IŞİD başta olmak üzere tüm terör örgütleriyle mücadele, ortak tehditler, Suriye'deki durum, Gazze'deki ateşkes ve Filistin meselesiyle ilgili gelişmeler kapsamlı şekilde değerlendirildi.