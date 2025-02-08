Fidan ve Kalın'dan İranlı yetkililerle üst düzey temas

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ile telefon görüşmesi yaptı.

Görüşmede, ikili konular ve Filistin'deki durum ele alındı.

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın da İran'ın başkenti Tahran'da İran İstihbarat Bakanı İsmail Hatib ve Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Ekber Ahmediyan ile görüştü.

Görüşmelerde, PKK ve IŞİD başta olmak üzere tüm terör örgütleriyle mücadele, ortak tehditler, Suriye'deki durum, Gazze'deki ateşkes ve Filistin meselesiyle ilgili gelişmeler kapsamlı şekilde değerlendirildi.