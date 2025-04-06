Fidan'dan CHP Genel Başkanı Özel'in açıklamalarına tepki

Fidan, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, CHP'nin 21. Olağanüstü Kurultayı'nda Genel Başkan Özgür Özel'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve hükümete yönelik sözlerine tepki gösterdi.

"Artık haddini bil. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, milletimizden aldığı destekle senelerdir Türkiye'ye hizmet etmiş, her türlü vesayete karşı savaşmıştır." değerlendirmesinde bulunan Fidan, Türk milletinin dışında kimseden emir ve icazet almadıklarını vurguladı.

Bakan Fidan, şunları kaydetti:

"Türkiye'yi hedef alan her türlü güç ve vesayet odağına karşı mücadele ettik. Yıllarca millet iradesine karşı darbelerin gölgesinde siyaset izleyen bir geleneği temsil eden Özgür Özel'dir. Meşruiyeti sandık dışında arayan, siyaseti sokakta dizayn etmeye çalışan Özgür Özel'dir. Haftalardır dış güçlerden medet uman, 'terk edilmiş hissediyoruz' diyerek yabancı başkentlerden destek dilenen Özgür Özel'dir. Yolsuzlukla ilgili bir davadan kahramanlık hikayesi çıkarmaya çalışan Özgür Özel'dir. Kendi kişisel hırslarını, komplo teorileriyle harmanlayıp siyaset kisvesi altında sunan bu zihniyeti reddediyoruz. Biz, milletimize hizmet yolunda kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz."