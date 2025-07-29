Fiji'de 5,8 ve 6,6 büyüklüğünde depremler meydana geldi

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezinden (USGS) yapılan açıklamada, 5,8 ve 6,6 büyüklüğündeki depremlerin merkez üssünün Fiji Adaları'nın güney açıkları olduğu duyuruldu.

Yaklaşık 7 dakika arayla gerçekleşen depremlerden ilki 584 kilometre, ikincisi de 553 kilometre derinlikte kaydedildi.

İlk belirlemelere göre can veya mal kaybı olmayan depremlerin ardından tsunami uyarısı yapılmadı.