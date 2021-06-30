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FİK tepkisi: İktidar, istikrar istiyorsa bir an evvel seçime gitmeli

Gelecek Partisi lideri Davutoğlu, Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle “Fiyat İstikrarı Komitesi” kurulmasına tepki göstererek, “Çatışma yaşayan Rusya ve Ukrayna'nın milli paraları bile yıl başından bu yana dolar karşısında değer kazandı. Türk Lirası ise en fazla değer kaybeden para oldu. İktidar, istikrar istiyorsa bir an evvel seçime gitmelidir!” dedi.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
ANKA
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Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu, Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle “Fiyat İstikrarı Komitesi” (FİK) kurulmasına yönelik tepkisini, sosyal medya hesabı üzerinden dile getirdi.

Davutoğlu’nun paylaşımı şöyle:

“İstikrar Komitesi kurmakla istikrar gelmez! Neden mi? Çatışma yaşayan Rusya ve Ukrayna'nın milli paraları bile yıl başından bu yana dolar karşısında değer kazandı. Türk Lirası ise en fazla değer kaybeden para oldu. İktidar, istikrar istiyorsa bir an evvel seçime gitmelidir!”

 

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