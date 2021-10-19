Fikirtepe kentsel dönüşüm projesinde son durum ne?

14 yıldır devam eden 'Yeni Fikirtepe' projesi için çalışmalar sürüyor. Kimi projelerin tamamlandığı Fikirtepe kentsel dönüşüm çalışmasında 61 proje adasında ise çalışmalarda sona geliniyor. Geride kalan süreçte Yeni Fikirtepe kapsamında 20 proje tamamlanmıştı. Tamamlanamayan projeler için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 5 milyar lira bütçe ayırırken, bölgede 1300 yapıda kalan 7 bin 200 ünite için hak sahiplerine tebligat gönderildi. Hak sahiplerine tahliye için tanına süre ise 30 Eylül'de sona erdi.

Bu süreçte tahliyelerin yüzde 95'i tamamlanırken, tahliyelerin tamamlanması ile birlikte yıkım süreci başlayacak ve tahminen yıkım süreci yıl sona kadar tamamlanacak. Yıkım süreci sonrasında ise tüm inşaatlar başlayacak. Bu inşaatların 2 yıl sonunda tamamlanarak teslim edileceği tahmin ediliyor.

Fikirtepe’de gelinen son süreci değerlendiren Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Genel Müdürü Vedad Gürgen, “Yarım kalmış ya da enkaz haline gelen bölgeler vardı. Fikirtepe İstanbul’un merkezinde, İstanbul Finans Merkezi’ne yakın ve dolayısıyla terk edilmiş bir şehir olması kabul edilemezdi. Bu nedenle 2 yıl önce Bakanlığın devreye girmesiyle düzenlemeler yaptık ve işi yürütemeyen müteahhitlerin sözleşmelerinin feshettik” diye konuştu.

Ayrıca 20- 25 dönümlük yapı adları yerine bütüncül bir planla dönüşüme odaklandıklarını söyleyen Gürgen, “Tahliye için verilen süreler doldu ve üzerinden 2 hafta geçti, süreçte bölgede tahliye oranları yüzde 95’in üzerine geldi. Kalanlar için kapı kapı dolaştık, yaşlı ya da sağlık problemi olanların durumunu tespit ettik. Bunlar için otel ya da evler ayarlandı. Eşyaları depolara taşındı” bilgisini verdi.

Yıl sonuna kadar bütün etapları ihaleye çıkarılacağını anlatan Gürgen, “Yeni projede 22 etap var. Bu etapların bir kısmı daha önceden belli bir seviyeye gelmiş olanlardan oluşuyordu. Alanda yer alan 15-16 firmanın 22 projesi feshedildi ve bakanlık üstlendi. Kat karşılığı sistemini devam ettirerek yüzde 50 ile anlaşma yaptık. Dolayısıyla tünelin sonundaki ışık göründü” dedi.