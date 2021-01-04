Fikri Sağlar hakkında soruşturma açıldı
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, "Türbanlı hakim karşısına gittiğimde adaleti savunacağı konusunda kuşkum var" diyen CHP eski milletvekili Fikri Sağlar hakkında soruşturma başlatıldığını duyurdu.
CHP eski Milletvekili Fikri Sağlar hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı.
Sağlar, katıldığı bir televizyon programında "Türbanlı hakim karşısına gittiğimde adaleti savunacağı konusunda kuşkum var" ifadelerini kullanmıştı.
Tepki çeken sözlerle ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı devreye girdi. Yapılan açıklamada, Sağlar hakkında 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 216. maddesi kapsamında "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan resen soruşturma başlatıldığı bildirildi.