Fikri Sağlar hakkında soruşturma başlatıldı

CHP eski Milletvekili Fikri Sağlar hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı.

Sağlar, katıldığı bir televizyon programında "Türbanlı hakim karşısına gittiğimde adaleti savunacağı konusunda kuşkum var." ifadelerini kullanmıştı.

Tepki çeken sözlerle ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı devreye girdi. Yapılan açıklamada, Sağlar hakkında 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 216. maddesi kapsamında "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan resen soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Sağlar'dan açıklama

Sağlar, konuyla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “AKP 'hukuk reformuna' hız kesmeden devam ediyor! Onların düşünce özgürlüğünden rahatsız olması normal de, değirmene su taşımaktan, can suyu vermekten bahsedenlere şimdi ne diyeceğiz?” ifadelerini kullandı.