Fil dişi, timsah derisi, caretta kabuğu... İstanbul'da yasa dışı yaban hayatı ürünlerine el konuldu

Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü, İstanbul'da kolluk kuvvetleriyle yaptığı denetimde çok sayıda kaçak yaban hayatı ürününe el koydu.

DKMP'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, gelen bir ihbar üzerine Maltepe'deki bir adrese savcılık talimatıyla operasyon düzenlendiği belirtildi.

Denetimde, fil dişi ürünlerinden caretta caretta kabuklarına, timsah derisinden karaca trofesine kadar çok sayıda yasa dışı materyalin ele geçirildiği duyuruldu.

Yerli türlere ait olanlar için tazminat cezası uygulanacak

İş yeri sahibine idari para cezası uygulandığı belirtilirken, "El konulan ürünlerden yerli türlerimize ait olanlar için ise tazminat cezası uygulanacaktır. Ayrıca söz konusu şahıs hakkında adli işlem başlatılacaktır. Yaban hayatını hedef alan hiçbir yasa dışı faaliyete geçit vermiyoruz" ifadelerine yer verildi.

Açıklamada el konulan ürünler şu şekilde sıralandı:

• 106 adet fil dişi tespih

• 101 adet fil dişi tespih parçası

• 180 adet kurt dişi

• 10 adet halka şeklinde içi boş fil dişi

• 8 adet yumurta şeklinde fil dişi

• 13 adet caretta caretta kabuğundan yapılmış tespih

• 8 adet aslan tırnağı

• 1250 gram fil dişi parçaları

• 52 adet dekoratif fil dişi obje

• 1 adet geyik boynuzundan tespih ve yüzük

• 1 adet timsah derisinden ve timsah dişlerinden oluşan şapka

• 1 adet balina dişinden tespih

• 8 adet karaca trofesi

• 1 adet ceylan postu

• 1 adet gelincik postu

• 1 adet timsah kafası

• 1 adet vaşak kafası

• 1 adet engerek yılanı tahniti

• 3 adet kunduz trofesi ve çene takımı

• 10 adet timsah pençesi

• 10 adet timsah dişi

• 2 adet bufalo boynuzu

• 33 adet bufalo boynuzundan yapılmış tespih