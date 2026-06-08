Filipinler'de 7,8 büyüklüğünde deprem

Filipinler'in güney bölgesini pazartesi günü vuran 7,8 büyüklüğündeki deprem en az bir kişinin ölümüne ve çok sayıda binanın yıkılmasına yol açarken geniş bir alanda tsunami alarmlarını harekete geçirdi. Amerika Birleşik Devletleri Jeolojik Araştırmalar Kurumu (USGS), deniz tabanında gerçekleşen sarsıntının merkez üssünü Mindanao adasında yer alan Sarangani eyaletinin 24 kilometre batısı olarak belirledi. Deprem, 700 binden fazla nüfusu barındıran ve güneyin önemli bir ticaret merkezi olan General Santos kentindeki binalarda ağır hasar oluşturdu.

General Santos Şehri Emniyet Müdürlüğü yetkilisi Robert Dagon, ilk belirlemelere göre bir kişinin hayatını kaybettiğini ve dört kişinin yaralandığını açıkladı. Kurtarma ekipleri enkaz altında kalan vatandaşlara ulaşmak için çalışmalarını sürdürürken, yetkililer hasar gören yapıların tam sayısını henüz netleştiremediklerini bildirdi. Sosyal medyada paylaşılan video kayıtları, General Santos kentinde bir hızlı yemek restoranının da içinde bulunduğu alışveriş merkezinin tamamen enkaza dönüştüğünü gösteriyor. Başka bir şehirde ise boş olduğu belirtilen bir okul binası sarsıntının etkisiyle tamamen çöktü.

Sarangani eyaleti açıklarında meydana gelen sarsıntı hasara yol açtı

Filipinler Devlet Başkanı Ferdinand Marcos, Mindanao adasındaki etkilenen bölgelerde eğitime ara verdiğini duyurdu. Kıyı şeridinde ikamet eden halka acil tahliye çağrısı yapan Marcos, vatandaşlardan zaman kaybetmeden yüksek bölgelere geçmelerini istedi. Bu güçlü Filipinler depremi, Pasifik genelindeki birçok ülkede dalga yüksekliği uyarılarının verilmesini zorunlu kıldı.

Filipinler Volkanoloji ve Sismoloji Enstitüsü, Sultan Kudarat ve Sarangani eyaletlerinde bir metre yüksekliğinde dalgalar gözlemledi. Pasifik Tsunami Uyarı Merkezi (PTWC), Filipinler kıyılarında dalga yüksekliğinin üç metreye kadar ulaşabileceğini açıkladı. Kurum, Filipinler depremi sonrasındaki üç saatlik periyotta Endonezya, Palau, Tayvan ve Papua Yeni Gine sahillerinin risk altında olduğunu belirtti.

Bölge ülkeleri kıyı şeritleri için tahliye talimatı verdi

Endonezya Ulusal Afet Yönetim Ajansı, Kuzey Sulawesi eyaletinin başkenti Manado, kuzeydeki Gorontalo eyaleti ve Sangihe adalarındaki yetkililere tahliye talimatı gönderdi. Ajans, kıyı bölgelerindeki nüfusun düzenli bir şekilde yüksek kesimlere taşınmasını emretti. Japonya yetkilileri de Pasifik kıyıları için tsunami uyarısı yayımlayarak yerel saatle 11.30 itibarıyla dalgaların bir metreye ulaşabileceğini öngördü.

Malezya Meteoroloji Departmanı, Borneo adasındaki Sabah eyaleti için benzer bir uyarı metni hazırladı. Uzmanlar Tayvan, Japonya, Papua Yeni Gine ve Batı Pasifik'teki bazı ada devletlerinde küçük çaplı deniz seviyesi değişiklikleri bekliyor. PTWC, depremden yaklaşık iki saat sonra Guam için verdiği uyarıyı kaldırırken Hawaii eyaleti için herhangi bir tehdit bulunmadığını rapor etti.

Kotabato Çukuru üzerinde gerçekleşen sarsıntı artçıları tetikledi

Filipinler Volkanoloji ve Sismoloji Enstitüsü, bu yıl ülkeyi vuran en güçlü Filipinler depremi olarak kayda geçen sarsıntının General Santos'un 13 kilometre güneybatısında oluştunu bildirdi. Enstitü, sarsıntının 10 kilometre derinlikte, Kotabato Çukuru içerisindeki bir fay hareketinden kaynaklandığını açıkladı. Ana depremin ardından büyüklüğü 6,5 seviyesine kadar ulaşan çok sayıda artçı sarsıntı bölgeyi sallamaya devam etti.

USGS ise ana şokun derinliğini 55 kilometre olarak ölçerken, farklı kurumların verileri arasındaki bu tür ölçüm farklılıklarının normal olduğunu hatırlattı. Pasifik Ateş Çemberi üzerinde yer alan Filipinler depremi gerçeğiyle neredeyse her gün karşılaşıyor. Doğu Mindanao bölgesi, geçen yılın ekim ayında da en az sekiz kişinin ölümüne neden olan 7,4 ve 6,7 büyüklüğünde iki büyük depremle sarsılmıştı.