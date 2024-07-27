Filistin Başbakanı Mahmud Abbas, Türkiye'nin davetine karşılık vermemiş

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rize'de Sivil Toplum Kuruluşları ve Sektör Temsilcileri Buluşması’nda konuştu.

Erdoğan, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ABD'deki konuşmasının alkışlanmasını eleştirerek bazı siyasi partilerin "Hükümet Filistin başkanını Türkiye'ye davet etsin ve parlamentoda konuştursun" dediğini söyledi.

"Size davet etmediğimizi kim söylüyor?" diye soran cumhurbaşkanı, şöyle devam etti: "Davet ettiğimiz halde gelmeyen Sayın Abbas, kusura bakmasın önce bizden ayrıca özür dilemesi lazım. Davet ettik gelmedi. Bekliyoruz bakalım gelebilecek mi? Biz Filistinli kardeşlerimiz adına her şeyi her yerde söylüyoruz. Kalbinde zerre kadar insanlık olan böyle bir vicdansızlığı meşrulaştıramaz."