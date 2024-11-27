Filistin Büyükelçisi Mustafa: Türkiye, Filistin'in ilk ve en önemli ortağıdır

Filistin'in Ankara Büyükelçisi Faed Mustafa, Türkiye'nin Filistin için en önemli ticari ortak olduğunu söyledi. Büyükelçi Mustafa, iki ülke arasındaki ticari işbirliğinin giderek güçlendiğini belirterek, bu tür etkinliklerin Filistin'in ekonomik kalkınması için önemli fırsatlar sunduğunu ifade etti.

Faed Mustafa, Türkiye Cumhuriyeti ile olan ilişkilerin her geçen gün daha da ileriye taşındığını ve özellikle son dönemde düzenlenen fuarın, ticari işbirliğinin daha da pekişmesi adına önemli bir platform oluşturduğunu belirtti. "Ticari ilişkilerimize ve bütün komşu ülkelerle ilişkilerimizi geliştirmeye devam etmemiz lazım. Özellikle, ilk ve en önemli ortağımız Türkiye Cumhuriyeti'dir. Hamdolsun ilişkimiz günden güne daha iyi noktaya taşınmaktadır. Bugünkü bu fuarın, ticari işbirliğinin önemli bir fırsatı halinde olduğunu görüyoruz," dedi.

Faed Mustafa'nın açıklaması şöyle:

"Ticari ilişkilerimize ve bütün komşu ülkelerle ilişkilerimizi geliştirmeye devam etmemiz lazım. Özellikle, ilk ve en önemli ortağımız Türkiye Cumhuriyeti'dir. Hamdolsun ilişkimiz günden güne daha iyi noktaya taşınmaktadır. Bugünkü bu fuarın, ticari işbirliğinin önemli bir fırsatı halinde olduğunu görüyoruz" "İsrail işgalcileri ürünlere, ticaretin üzerine büyük engeller koyarak, kayıtlar koyarak ve oradaki kalkınmayı, sürdürülebilir kalkınmayı maalesef etkilemektedir ve ekonominin büyümesine engel olmaktadır.

Sadece Filistin'le kalmıyor, bütün dünyadaki ekonomiye yansımaktadır ve uluslararası ticaret sistemine son derece büyük zararlar getirmektedir" "Etkinlik, gerçekten son derece önemli. Fuarda, dünyanın farklı bölgelerinden, ülkelerinden iş adamları burada görüşerek birçok alanda fikir alışverişinde bulunmaktadır. Başta Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığına ve saygı değer Ticaret Bakanı Ömer Bolat'a yaptıkları bu bütün çalışmalardan dolayı gerçekten teşekkür ediyorum"