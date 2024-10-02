Filiz Akın hastaneye kaldırıldı!

Geçmişte iki kez kanseri yenen, geçen yıl da kulağı ve ses tellerinde yaşadığı sağlık problemleri sebebiyle pek çok ameliyat geçiren sinema dünyasının efsane ismi Filiz Akın, tekrar tedavi altına alındı.

Tedavisi için Bodrum'daki bir hastaneye kaldırılan Akın'ın sosyal medyada paylaşılan son hali hayranlarını endişelendirdi.

Sevenlerinin sağlığı için dua ettiği sanatçımızın bir an önce sağlığına kavuşmasını diliyoruz.