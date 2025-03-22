Yeşilçamın efsanevi oyuncusu Filiz Akın hayatını kaybetti. Bir süredir sağlık sorunlarıyla mücadele eden Filiz Akın'ın ölümü sevenlerini yasa boğdu.

Ölümünün ardından ise Akın'ın hayat hikayesi merak ediliyor. Peki, Filiz Akın kimdir? kaç yaşındaydı, neden öldü, hastalığı neydi?

İşte Yeşilçam'ın "dört yapraklı yoncası"ndan biri olan Filiz Akın'ın hayat hikayesi...

Filiz Akın kimdir?

Asıl adı Suna Akın olan Filiz Akın, 2 Ocak 1943 tarihinde Ankara'da dünyaya geldi.

Akın, ortaokul ve liseyi Ankara Koleji'nde yatılı ve burslu okudu. Akın, Ankara Koleji ve Dil Tarih Coğrafya Fakültesi’nde eğitim gördü. 1962 yılında düzenlenen Artist yarışmasını kazanarak sinemaya adım attı.

Filiz akın sinema kariyeri boyunca, başta Cüneyt Arkın, Ediz Hun ve Kartal Tibet olmak üzere, Ayhan Işık, Sadri Alışık, Yılmaz Güney, Tarık Akan ve Kadir İnanır gibi dönemin önemli erkek yıldızlarıyla başrol paylaştı.

1. Antalya Film Festivali'nde en iyi film ve en iyi yönetmen ödüllerini alan 1964 yapımı Gurbet Kuşları, Akın'ın Türk sinema tarihine geçen ilk filmi oldu.

1971 yılında "Ankara Ekspresi" filmindeki performansıyla Antalya Altın Portakal Film Festivali’nde "En İyi Kadın Oyuncu" ödülüne layık görüldü.

Akın, Mayıs 1962 ile Eylül 1972 arasında 105 filmde rol aldı. Kariyerinde toplam 116 filmde oynayan Filiz Akın 1975 yılında sinemayı bıraktığını açıkladı.

Dönemin “dört yapraklı yoncası” olarak anılan Akın, Türkan Şoray, Hülya Koçyiğit ve Fatma Girik ile birlikte Yeşilçam’ın en güçlü kadın figürlerinden biri oldu.

Filiz Akın, yönetmen-yapımcı Türker İnanoğlu, Bubi Rubinstein ve MİT müsteşarı Sönmez Köksal ile evlilikler yaptı.

Türker İnanoğlu ile olan evliliğinden, "İlker" isimli bir oğlu oldu.

Bir dönem Türkiye'nin Paris sefiresi oldu.

2002 yılında nazofarenks'e yakalandığını öğrendi. Teksas Üniversitesi'ne bağlı MD Anderson Kanser Merkezi'nde tedavi oldu ve kanseri yendi. Ancak, bu hastalık sonucu ses telleri ve ses tonu ciddi zarar gördü. Kansere karşı destek amaçlı "sarı bilezik", "mavi bilezik" gibi kampanyalar başlattı ve yürüttü.

2004-2007 yılları arasında Sabah Gazetesi'nde köşe yazıları yayınlandı.

2008 yılında Kanal 1 televizyonunda "Filiz Akın'la Sohbetler" programını, 2009'da ise Habertürk TV'de "Filiz Akın'la Hafta Sonu Sohbetleri" programını sundu.

Akın'ın, "Güzelliklere Merhaba", "Hayata Merhaba", "Filiz Akın ile Güzellik, Zayıflama ve Genç Kalma Üzerine" ve "Lezzete Merhaba" isimli kitapları vardır.

Akın'ın 1 Eylül 2024’ten beri zatürre ve diğer bazı enfeksiyonlar sebebiyle Bodrum’da tedavi gördüğü biliniyordu.