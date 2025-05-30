Filizlenen patates, soğan ya da sarımsak yenir mi? Sağlık açısından riskli mi? Yediğimizde hasta olur muyuz?

Patates, soğan ya da sarımsağın filizlendiğinde yüksek oranda glikoalkaloid üretmeye başlıyor.

Bunlar bitkinin kendini mantar ve böceklere karşı savunduğu doğal toksinlerdir.

Solanin de bu glikoalkaloidlerden biridir ve patates, domates, patlıcan ve bitkilerde bulunuyor.

İşte filizlenmenin insan ve hayvanlar için risk oluşturabileceği madde bu solanindir.

Filizlenen patates yenir mi?

BBC Türkçe’nin haberine göre; Lincoln Üniversitesi'nden Dr. Chris Bishop, "Filizlenen patatesteki asıl tehlike glikoalkaloidlerdir. Bu, sebzeye çok acı bir tat verir ve yendikten sonra kusmaya neden olur" diyor.

Daha ciddi bir tehlikenin ortaya çıkmasını ise pek muhtemel görmüyor.

Bu tehlikeyi fark etmenin en iyi yolu, patatesin renginin yeşile dönmesi. Yeşil renge sahip patatesin yenmemesi tavsiye ediliyor.

Eğer renk büyük oranda normalse, filizlerin kökleriyle birlikte çıkarılıp atılması halinde sebzenin yenebileceği de belirtiliyor.

Ancak patates 'yeşilimsi bir renk' aldıysa çöpe atılmalı, bu yeşil bölgeler toksinlerin varlığına işaret eder.

İngiltere'deki East Anglia Üniversitesi'nden Bitki Bilimleri Profesörü Cathie Martin, "Yeşil filizlenmiş patatesleri yememelisiniz" diyor.

Martin’e göre; çünkü ışığa maruz kalmaları solanin adlı steroidal glikoalkaloidlerin üretimini hızlandırıyor ve bu madde insanlar ve özellikle kedi ve köpekler için zehirli. Yeşermemiş patateslerin solanin oranları daha düşük, ancak solanin zehirlenmesi riskine karşı çiğ patates asla yenmemeli.

Soğan ve sarımsakta durum farklı

Prof. Martin, "Patateslerin aksine filizlenmiş soğan ve sarımsakları yemekte sakınca yok çünkü aynı zehirlenme riskini taşımıyorlar" diyor ve sözlerine şöyle devam ediyor:

* Filizleri içlerindeki besinlerden büyüyor. Ancak tatları acılaşabilir ve daha yumuşak bir dokuya sahip olabilirler.

Patates, soğan ve sarımsak nasıl saklanmalı?

Uzmanlar patatesin 3-10 derece arasında bir dolap ya da kiler gibi serin, kuru ve karanlık bir yerde saklanmasını tavsiye ediyor.

Patatesler depolanırken yıkanmamalı, çünkü nem küfe yol açıyor.

Patatesler ve soğanlar ayrı saklanmalı, zira iki sebze de filizlenmeyi hızlandıran nem ve gaz salınımı yapabilir.

Soğan ve sarımsak da serin ortamlarda muhafaza edilmeli. Hava almaları için kafes ya da kağıt poşetler kullanılabilir.