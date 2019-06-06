Finalin adı Fenerbahçe Beko-Anadolu Efes

06 Haziran 2019

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi play-off yarı final üçüncü maçında Fenerbahçe Beko, deplasmanda TOFAŞ'ı 76-71 yenerek seride 3-0 öne geçti ve finale yükseldi.

Fenerbahçe Beko finalde Anadolu Efes ile karşılaşacak.

Karşılaşmaya Ali Muhammed ve Melih Mahmutoğlu'ndan bulduğu üst üste üçlüklerle başlayarak 9-0'lık seri yakalayan Fenerbahçe Beko, 4. dakikayı 15-1 önde geçti. Rakibin bu başlangıcına Mejia'nın dış hücumları ve Elegar'ın da boyalı alandaki etkili performansıyla karşılık veren TOFAŞ, 8-0'lık seriyle 8. dakikada farkı 3'e indirdi: 14-17. Kalan dakikalarda tekrar oyuna ağırlığını koyan sarı-lacivertli ekip, Kalinic ve Sloukas'ın isabetli atışlarıyla farkı tekrar çift hanelere çıkardı ve ilk çeyreği 25-14 üstün bitirdi.

İkinci periyotta daha kontrollü ve soğukkanlı hücum eden Fenerbahçe Beko, 24 saniyeleri set hücumlarıyla iyi değerlendirerek, 16. dakikada bir kez daha seri yakaladı (8-0) ve farkı 18'e kadar çıkardı: 21-39. TOFAŞ, Yiğit Arslan'ın bireysel çabasıyla oyuna tekrar tutunmaya çalışsa da soyunma odasına Fenerbahçe Beko'nun 42-28 üstünlüğüyle gidildi.

Üçüncü periyotta oyunda hakim görüntüsünü kaybetmeyen sarı-lacivertliler, Sinan Güler, Sloukas ve Kalinic üçlüsüyle 25. dakikada 48-34 üstünlük yakaladı. Pota altında hem hücumda hem de savunmada Ahmet Düverioğlu'ndan katkı alan Fenerbahçe Beko, 29. dakikada farkı 20 sayının üstüne çıkardığı (40-61) çeyreği 43-61 bitirerek final periyoduna önde girdi.

Son periyoda yoğun bir seyirci desteğiyle başlayan TOFAŞ, savunmada sertliği arttırarak rakibinin sayı bulmasına engel oldu. Elegar, Muhsin Yaşar ve Weems üçlüsüyle de hücumda skor üreten Bursa temsilcisi, 34. dakikadaki 8-0'lık seriyle farkı 10'a (53-63) indirdi. Oyunda iyice baskıyı arttıran mavi-yeşilliler, Mejia ve Yiğit Arslan'ın da devreye girmesiyle 38. dakikada farkı 1'e kadar düşürdü: 66-67. Maçın sonunda TOFAŞ skor üstünlüğünü eline geçiremeyince Fenerbahçe Beko karşılaşmadan 76-71 galip ayrıldı.